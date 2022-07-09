Повторного наступу росіян на Київ не буде - Данілов

За даними розвідки, цього не станеться

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв`ю LB, відповідаючи на питання чи виключає українська розвідка повторний наземний наступ росіян на Київ.

"Росіяни не виключають для себе питання, які вони поставили 24 лютого, коли перейшли в активну фазу - це знищення нас як держави, ліквідація військово-політичного керівництва нашої країни. Вони своїх планів не міняли. Тому для нас у цьому нічого дивного немає. Інша річ, що це їм не вдалося, і будемо вважати, що навряд чи вдасться", - сказа він.

Данілов додав, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю, зокрема, щодня отримує дані розвідки стосовно того, що там відбувається.

Він також додав, що Україна вживає "певних заходів" - серед іншого "була перевірка областей за дорученням президента, які є прикордонними до Білорусі, наскільки ми готові будемо зустрічати (білоруські війська), якщо буде відкритий наступ з боку Білорусі".

Данілов наголосив, що "поки що розвідка вважає, що цього не буде".