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Повторного наступу росіян на Київ не буде - Данілов

Ольга
Матарикіна
За даними розвідки, цього не станеться
Повторного наступу росіян на Київ не буде - Данілов Олексій Данілов Фото: Укрінформ
Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв`ю LB, відповідаючи на питання чи виключає українська розвідка повторний наземний наступ росіян на Київ.
 
"Росіяни не виключають для себе питання, які вони поставили 24 лютого, коли перейшли в активну фазу - це знищення нас як держави, ліквідація військово-політичного керівництва нашої країни. Вони своїх планів не міняли. Тому для нас у цьому нічого дивного немає. Інша річ, що це їм не вдалося, і будемо вважати, що навряд чи вдасться", - сказа він. 
 
Данілов додав, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю, зокрема, щодня отримує дані розвідки стосовно того, що там відбувається.  
 
Він також додав, що Україна вживає "певних заходів" - серед іншого "була перевірка областей за дорученням президента, які є прикордонними до Білорусі, наскільки ми готові будемо зустрічати (білоруські війська), якщо буде відкритий наступ з боку Білорусі".
 
Данілов наголосив, що "поки що розвідка вважає, що цього не буде".   
 
Раніше повідомлялося, що близько 4 тисяч білоруських військових зосереджено біля кордонів України.
 
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07 09 2022 17:43
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