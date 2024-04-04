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Поява літаків в Україні буде несподіванкою для росії – Повітряні cили

04 квітня 2024, 15:23
Поява літаків в Україні буде несподіванкою для росії – Повітряні cили
Незабаром українські пілоти закінчать навчання на винищувачах F-16 в Данії і США.

Поява літаків в Україні буде несподіванкою для ворога. 

Про це сьогодні сказав речник Повітряних сил України Ілля Євлаш.

"Дві групи пілотів в Данії та США проходять опанування безпосередньо F-16, відточують свою майстерність", - сказав Євлаш. 

Він додав, що зараз це один із завершальних етапів.

Речник відмовився називати дату появи літаків в Україні.

"Не варто розголошувати, аби противнику була певна несподіванка. Звісно, як тільки про це можна буде говорити, ми повідомимо усім українцям, оскільки всі дуже чекають",  додав Євлаш.

За його слвоами, F-16 зможуть збивати російські ракети, які тероризують українські міста, і протистояти російській авіації, яка активно використовує керовані авіабомби.

Вчора ми повідомляли, що чотири групи пілотів з України освоюють F-16.

 

F-16Ілля ЄвлашПовітряні cили

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