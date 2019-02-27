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Пожежа на каїрському вокзалі: вже 25 загиблих і 50 поранених

Кількість потерпілих внаслідок цього інциденту може зрости
Унаслідок потужної пожежі, яка сталася через аварію на головному залізничному вокзалі Каїра в середу, загинули щонайменше 25 осіб, ще 50 зазнали поранень.
Пожежа на каїрському вокзалі: вже 25 загиблих і 50 поранених Фото:AFP

"Щонайменше 25 людей загинули, а ще близько 50 зазнали травм і поранень після того, як на головному вокзалі єгипетської столиці цієї середи потяг зіткнувся з огорожею, а його паливний бак вибухнув та призвів до великої пожежі", - повідомляє The Guardian.

Зазначається, що кількість потерпілих внаслідок цього інциденту може зрости.

Наразі точна причина аварії ще не з’ясована. За кілька годин після цього інциденту міністр транспорту Єгипту Хішам Арафат подав у відставку. Прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі, який прибув на місце катастрофи, пообіцяв знайти і покарати винних.

Як відомо, єгипетська залізниця має низькі показники безпеки пасажирів, часто кажуть про її недостатнє фінансування та погане управління.

Нагадаємо, у столиці Народної Республіки Бангладеш у результаті сильної пожежі загинули не менш ніж 70 осіб.

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27 02 2019 23:43
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