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На складах у Києві загасили пожежу, - ОНОВЛЕНО

Наразі спостерігається тління на площі близько 2 тис. кв. м
У Києві на місці пожежі складських приміщень недалеко від станції метро "Лісова" існує загроза обвалу будівельних конструкцій.
На складах у Києві загасили пожежу, - ОНОВЛЕНО Фото: dsns.gov.ua

"Станом на 07:30 3 лютого на місці пожежі спостерігається тління окремими осередками на площі близько 2 тис. кв. м. Існує загроза обвалу будівельних конструкцій", повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Інформації про жертв і потерпілих немає.


Фото: dsns.gov.ua

Оновлення: Станом на 14:30 рятувальники ліквідували пожежу в складському приміщенні в Києві. Пожежу гасили протягом майже 27 годин.

Нагадаємо, вдень 2 лютого в районі станції метро "Лісова" у Києві сталася пожежа в складському приміщенні будматеріалів.


Фото: dsns.gov.ua

Через наявність на складах горючих матеріалів та відсутності протипожежних перегородок вогонь швидко поширювався. Крім того, на території складів було відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання. Щоб забезпечити пожежні автоцистерни водою, рятувальникам довелося прокласти магістральні лінії великої протяжності. Однак навіть в пожежних гідрантах тиск води було недостатнім для ефективної ліквідації вогню, тому доводилося додатково підвозити воду до місця пожежі.
 

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03 02 2019 16:53
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