Пожежа в передмісті Афін вийшла з-під контролю, евакуювали тисячі жителів

Людських жертв через пожежі не було

Пожежа на півночі від Афін вийшла з-під контролю, евакуювали тисячі жителів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що вогонь поширився на Кріонері, Дросопігі та Іппократіос-Політію, перекинувся через національну магістраль Афіни-Ламія в Афіднесі та вирував у Агіос-Стефанос, Полідендрі, Капандріті, Пефкофіто та в районі інших населених пунктів у передгір’ях гори Парніта.

Жителі Вотонасу та Марафону отримали розпорядження вирушити на узбережжя о п’ятій годині ранку у п’ятницю, оскільки пожежна служба повідомила, що основна пожежа розділилася на кілька фронтів, поширюючись у різні боки. Вогнеборці готуються до сильного вітру, який прогнозували в Аттиці та решті Греції.

Згідно із звітами у п'ятницю вранці, десятки будинків були зруйновані або пошкоджені. За словами заступника міського голови Афіднеса Джоргоса Достіса, пожежа знищила щонайменше від 4500 до 5000 гектарів.

Людських жертв через пожежі не було. Кілька десятків осіб, переважно пожежників, були госпіталізовані.

Як відомо, Греція, яка намагається відродити туристичний сектор, що постраждав від пандемії коронавірусу, зараз бореться з хвилею сильних лісових пожеж, котрі розпочалися через тривалу спеку.

На півночі Греції у вівторок зафіксовано найвищу температуру в країні, яка досягла 47,1 градуса за Цельсієм.

Спекотна та суха погода нині спостерігається у Туреччині, Іспанії, Італії, Північній Македонії, Хорватії. Спека призвела до великої кількості лісових пожеж.

Нагадаємо, що грецька влада наказала евакуювати села, розташовані поруч з місцем проведення древніх Олімпійських ігор на західному Пелопоннесі через сильні лісові пожежі.