У Греції рятують від лісових пожеж Стародавню Олімпію
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
У Стародавній Олімпії великі наземні сили пожежних команд діяли всю ніч, щоб обмежити фронт вогню і тримати його подалі від археологічних розкопок, музею та об'єктів Міжнародної олімпійської академії.
Фото: Європейська правда
З першими променями сонця у четвер з повітря до гасіння вогню приєдналися пожежники літаки і вертольоти, і влада сподівається, що число вогнищ буде зменшено.
Більше десяти сіл поруч зі Стародавньою Олімпією були евакуйовані. "Ми робимо все можливе, щоб врятувати це священне місце. Після людських життів наш пріоритет - врятувати нашу історію", - заявив мер Панайотіс Антонакопулос.
Фото: Європейська правда
Місце, звідки олімпійський вогонь традиційно починає свій шлях, є одним з найпопулярніших туристичних пам'яток Греції.
На іншому кінці країни рятувальні човни біля острова Евія недалеко від Афін евакуювали близько 85 осіб з пляжу.
У передмісті Афін кілька днів також вирують пожежі, але повністю взяти вогонь під контроль досі не вдалося. Пожежа підступила до міста Крионері та почала рухатись до заміської королівської резиденції Татої, внесеної до списку визначних пам'яток.
Нагадаємо, що у Греції триває хвиля сильної спеки, в понеділок температура в одному з районів перевищила +46 градусів Цельсія.
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