У Греції рятують від лісових пожеж Стародавню Олімпію

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

У Стародавній Олімпії великі наземні сили пожежних команд діяли всю ніч, щоб обмежити фронт вогню і тримати його подалі від археологічних розкопок, музею та об'єктів Міжнародної олімпійської академії.

Фото: Європейська правда

З першими променями сонця у четвер з повітря до гасіння вогню приєдналися пожежники літаки і вертольоти, і влада сподівається, що число вогнищ буде зменшено.

Більше десяти сіл поруч зі Стародавньою Олімпією були евакуйовані. "Ми робимо все можливе, щоб врятувати це священне місце. Після людських життів наш пріоритет - врятувати нашу історію", - заявив мер Панайотіс Антонакопулос.

Фото: Європейська правда