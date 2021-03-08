Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Спека у Греції: температура перевищила +46 градусів

Метеорологічна станція в місті Макракомі в центральній Греції зафіксувала +46,3 градуса
У Греції триває хвиля сильної спеки, в понеділок температура в одному з районів перевищила +46 градусів Цельсія.
Спека у Греції: температура перевищила +46 градусів Фото: mind.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Метеорологічна станція в місті Макракомі в центральній Греції зафіксувала +46,3 градуса.

Мережа станцій Національної обсерваторії Афін зафіксувала екстремальні температури понад +40 градусів за Цельсієм на 143 станціях і +43 градуси на 22 станціях.

В регіоні Аттика, куди входить столиця Афіни, на 29 з 53 метеостанцій стовпчик термометра перевищував +40 градусів за Цельсієм.

В Афінах температура повітря опівночі становила +33 градуси.

Деякі археологічні пам’ятки по всій країні у понеділок отримали розпорядження призупинити роботу, щоб захистити персонал та відвідувачів від спеки.

Спекотна погода може погіршити ситуацію із лісовими пожежами. 

Велика пожежа на популярному курортному острові Родос, що почалася в неділю на тлі сильної посухи та сильного вітру, була ліквідована до початку понеділка.

Нагадаємо, що Україну цього тижня "просмажить" до +36°

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2021 11:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кріосфера Землі значно зменшилася через глобальне потепління

Кріосфера Землі значно зменшилася через глобальне потепління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.