Спека у Греції: температура перевищила +46 градусів
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
Метеорологічна станція в місті Макракомі в центральній Греції зафіксувала +46,3 градуса.
Мережа станцій Національної обсерваторії Афін зафіксувала екстремальні температури понад +40 градусів за Цельсієм на 143 станціях і +43 градуси на 22 станціях.
В регіоні Аттика, куди входить столиця Афіни, на 29 з 53 метеостанцій стовпчик термометра перевищував +40 градусів за Цельсієм.
В Афінах температура повітря опівночі становила +33 градуси.
Деякі археологічні пам’ятки по всій країні у понеділок отримали розпорядження призупинити роботу, щоб захистити персонал та відвідувачів від спеки.
Спекотна погода може погіршити ситуацію із лісовими пожежами.
Велика пожежа на популярному курортному острові Родос, що почалася в неділю на тлі сильної посухи та сильного вітру, була ліквідована до початку понеділка.
Нагадаємо, що Україну цього тижня "просмажить" до +36°
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