CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 26 липня, в Україні без опадів, вдень очікується 26-31°.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спека повертається: Україну цього тижня "просмажить" до +36°
26 липня невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°; вдень 26-31°
Фото: EPA/UPG
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
"26 липня невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°; вдень 26-31°", - зазначається у повідомленні.
У Києві 26 липня сухо. Вночі очікується 17-19°, вдень 27-29°. На Київщині також без опадів, вночі 14-19°, вдень 26-31°.
27 липня короткочасні дощі можливі на заході України, 28 липня - і в північних та центральних областях. Під час гроз очікуються шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 27-32°, на півдні місцями 33-35°, 28 липня у Чернігівській та Сумській областях 24-29°.
У столиці та у Київській області 27 липня невелика хмарність, без опадів; 28 липня мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.
29-30 липня в Україні місцями короткочасні дощі, грози, лише 30 липня у північних та більшості західних областей без опадів. Температура вночі 14-20°, вдень 27-33°; на півдні країни вночі 18-24°, вдень 30-36°.
У Києві та столичному регіоні вдень 29 липня місцями короткочасний дощ, гроза. 30 липня без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.
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26 07 2021 09:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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