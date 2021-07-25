Синоптики попереджають українців про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в деяких областях

У понеділок до цього переліку додадуться також Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Сумська та Миколаївська області

Протягом найближчих двох днів високий рівень пожежної небезпеки зберігатиметься у східних областях, а також на Волині та Житомирщині.

Протягом найближчих двох діб у деяких областях України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державна служба України з надзвичайних ситуацій у неділю.

Зазначається, що 25-26 липня високий рівень пожежної небезпеки зберігатиметься у східних областях, а також на Волині та Житомирщині.

У понеділок, 26 липня, до цього переліку додадуться також Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Сумська та Миколаївська області.

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