CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом найближчих двох днів високий рівень пожежної небезпеки зберігатиметься у східних областях, а також на Волині та Житомирщині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Синоптики попереджають українців про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в деяких областях
У понеділок до цього переліку додадуться також Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Сумська та Миколаївська області
Фото: gettyimages.com
Протягом найближчих двох діб у деяких областях України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державна служба України з надзвичайних ситуацій у неділю.
Зазначається, що 25-26 липня високий рівень пожежної небезпеки зберігатиметься у східних областях, а також на Волині та Житомирщині.
У понеділок, 26 липня, до цього переліку додадуться також Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Сумська та Миколаївська області.
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