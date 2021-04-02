Пожежа в запорізькій лікарні: трагедія сталася в реанімації COVID-відділення

В Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа. Загинули троє хворих та лікарка.

Про це на місці події повідомив голова ОДА Олександр Старух, передає кореспондент Укрінформу.

"Сталася трагедія. О 23:25 надійшла інформація про пожежу в обласній інфекційній лікарні. Прибуло 16 одиниць техніки, 60 пожежників. На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м² відбулось загоряння. Під час ліквідації було врятовано 8 людей, але знайдено 4 тіла: лікарка, молода дівчина 1994 року народження, та троє пацієнтів", - сказав Старух.

Причини пожежі наразі з'ясовуються.

Відомо, що 8 евакуйованих осіб перевезли в інші лікарні. На першому поверсі, де відбулась подія, пацієнтів не залишилось. Всього в корпусі перебувало 29 людей. На інших поверхах залишаються люди, їхньому життю нічого не загрожує.

"На першому поверсі перебували люди, які знаходились на штучній вентиляції легенів. Їх виносили на руках", - додав губернатор.

Буде створена комісія, яка має розібратись в ситуації. В поліції ситуацію поки не коментують.

На місці події створили пост дезінфекції.

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