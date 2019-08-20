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Пожежі на Канарах: з острова евакуювали близько дев'яти тисяч людей

Досі полум'я не дійшло до житлових районів і туристичних місць, але поширилося на природний парк Тамадаба
Близько 9 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів.
Пожежі на Канарах: з острова евакуювали близько дев Фото: Twitter / Pablo_Iglesias / elpais

Пожежі, що почалися 17 серпня біля міста Техеда, продовжують просуватися в гірській місцевості, повідомляє BBC. 

За ніч вогонь поширився з 3400 до 6000 га. Полум’я досягало 50 метрів у висоту. Зазначається, що за останній тиждень це вже третя пожежа на острові Гран-Канарія.

На пресконференції в понеділок влада назвала інцидент "безпрецедентною екологічною трагедією". За словами чиновників, подоланню пожежі перешкоджають висока температура, сильний вітер і низька вологість. 

Досі полум'я не дійшло до житлових районів і туристичних місць, але поширилося на природний парк Тамадаба, де ростуть одні з найстаріших соснових лісів острова.

На гасіння вогню направили 14 літаків і гелікоптерів, а також близько 700 пожежників, зокрема 200 військових.

Нагадаємо, що вже майже 8 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів.

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