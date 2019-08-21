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Пожежі в Амазонії: у Бразилії горіла рекордна кількість тропічних лісів

Тропічні ліси найменше горіли у 2013 році, тоді сталося 35 567 пожеж
Цьогоріч в Амазонському дощовому лісі у Бразилії сталося понад 75 тисяч пожеж.
Пожежі в Амазонії: у Бразилії горіла рекордна кількість тропічних лісів Фото: gettyimages.com

Це найбільша кількість за 7 років спостереження, зазначає Національний інститут космічних досліджень.

Тропічні ліси найменше горіли у 2013 році, тоді сталося 35 567 пожеж.

У NASA зазначили, що цьогоріч загальна пожежна активність у басейні Амазонки була нижчою від середньої. В агентстві повідомили, що активність зросла в штатах Амазонас і Рондонія, але зменшилася в Мато-Гроссо й Пара.

Нагадаємо, що вже майже 8 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів.

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