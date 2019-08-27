CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТисячу туристів і місцевих жителів евакуювали з грецького острова Самос через лісові пожежі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежі в Греції: з острова Самос евакуювали тисячу людей
На гасіння вогню відправили близько 700 пожежників
Фото: REUTERS
Пожежі на острові почалися 24 серпня, повідомляє BBC.
На гасіння вогню відправили близько 700 пожежників. Вогонь швидко поширювався через сильний вітер і суху погоду.
Зазначається, що 26 серпня пожежу на Самосі взяли під контроль.
Працівники берегової охорони зібрали відпочивальників із пляжів Гліколіза і Протей та перевезли їх до критого спортивного стадіону в місті Піфагорео.
25 серпня глава цивільного захисту Греції попередив про «високий ризик» пожеж у південному регіоні Пелопоннес і на Криті.
Нагадаємо, що близько 9 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів.
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