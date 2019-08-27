Пожежі в Греції: з острова Самос евакуювали тисячу людей

На гасіння вогню відправили близько 700 пожежників

Тисячу туристів і місцевих жителів евакуювали з грецького острова Самос через лісові пожежі.

Пожежі на острові почалися 24 серпня, повідомляє BBC.

На гасіння вогню відправили близько 700 пожежників. Вогонь швидко поширювався через сильний вітер і суху погоду.

Зазначається, що 26 серпня пожежу на Самосі взяли під контроль.

Працівники берегової охорони зібрали відпочивальників із пляжів Гліколіза і Протей та перевезли їх до критого спортивного стадіону в місті Піфагорео.

25 серпня глава цивільного захисту Греції попередив про «високий ризик» пожеж у південному регіоні Пелопоннес і на Криті.

Нагадаємо, що близько 9 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів.