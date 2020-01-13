Пожежі з початку року забрали життя понад сотні українців

За минулий тиждень, із 6 до 12 січня, рятувальники ліквідували 895 пожеж, а за тиждень до того – з 30 грудня до 5 січня – 1059 пожеж.

Загалом у перший тиждень року, з 30.12 до 05.01, було зареєстровано 1 281 надзвичайну подію, а за другий – із 06.01 до 12.01 – зареєстровано 1 093 надзвичайні події,передає "Українська правда".

На пожежах у перший тиждень загинули 77 осіб, у другий – 47 осіб.

На водних об’єктах у перший тиждень загинули 7 осіб, а у другий – 4 особи,

Врятували в перший тиждень 99 осіб (із них на пожежах – 72), а у другий врятували 51 особу (на пожежах – 34 особи).

Протягом останнього тижня виникла одна надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинули одразу 3 людини.

За даними рятувальників, у період новорічних та різдвяних свят традиційно збільшується кількість надзвичайних подій, у більшості випадків – бо люди не дотримуються правил пожежної безпеки, зокрема, при використанні піротехнічних виробів.

Нагадаємо, що у результаті лісових пожеж в Австралії, які почалися в жовтні, загинув понад мільярд тварин.