Пожежі з початку року забрали життя понад сотні українців
Загалом у перший тиждень року, з 30.12 до 05.01, було зареєстровано 1 281 надзвичайну подію, а за другий – із 06.01 до 12.01 – зареєстровано 1 093 надзвичайні події,передає "Українська правда".
На пожежах у перший тиждень загинули 77 осіб, у другий – 47 осіб.
На водних об’єктах у перший тиждень загинули 7 осіб, а у другий – 4 особи,
Врятували в перший тиждень 99 осіб (із них на пожежах – 72), а у другий врятували 51 особу (на пожежах – 34 особи).
Протягом останнього тижня виникла одна надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинули одразу 3 людини.
За даними рятувальників, у період новорічних та різдвяних свят традиційно збільшується кількість надзвичайних подій, у більшості випадків – бо люди не дотримуються правил пожежної безпеки, зокрема, при використанні піротехнічних виробів.
Нагадаємо, що у результаті лісових пожеж в Австралії, які почалися в жовтні, загинув понад мільярд тварин.
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