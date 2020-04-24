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Пожежу на території Дитятківського лісництва в зоні ЧАЕС локалізовано

"24 квітня о 9:00 пожежу поблизу с. Розсоха в зоні відчуження на території Дитятківського лісництва локалізовано".
Пожежу на території Дитятківського лісництва в зоні ЧАЕС локалізовано Фото: Укрінформ

Рятувальники у п'ятницю вранці локалізували пожежу в зоні відчуження на території Дитятківського лісництва, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"24 квітня о 9:00 пожежу поблизу с. Розсоха в зоні відчуження на території Дитятківського лісництва локалізовано", - зазначено в повідомленні на сторінці у Facebook.

Зазначається, що наразі основні зусилля рятувальників спрямовані на локалізацію двох осередків тління пнів, залишків деревини та торфовищ в осередках, пройдених вогнем, у с. Крива Гора та с. Рудьки - с. Буряківка.

Нагадаємо, що рятувальники зупинили розповсюдження вогню у Чорнобильській зоні

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24 04 2020 11:44
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