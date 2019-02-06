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Познера внесли у "Чистилище" бази "Миротворця"

Російського журналіста і телеведучого Володимира Познера внесли в базу сайту "Миротворець"
Дані журналіста з'явилися у розділі "Чистилище" 1 червня.
Познера внесли у "Чистилище" бази "Миротворця" Володимир Познер. Фото: news.vse42.ru

Причинами включення Познера в базу вказані "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення у захоплений російськими окупантами Крим; участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України та участь у спробах легалізації анексії АР Крим".

У повідомленні також підкреслюється, що центр "Миротворець" "просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень".

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02 06 2019 12:17
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