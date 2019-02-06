CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДані журналіста з'явилися у розділі "Чистилище" 1 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Познера внесли у "Чистилище" бази "Миротворця"
Російського журналіста і телеведучого Володимира Познера внесли в базу сайту "Миротворець"
Володимир Познер. Фото: news.vse42.ru
Причинами включення Познера в базу вказані "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення у захоплений російськими окупантами Крим; участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України та участь у спробах легалізації анексії АР Крим".
У повідомленні також підкреслюється, що центр "Миротворець" "просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень".
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02 06 2019 12:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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