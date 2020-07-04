Позов "ПриватБанку" проти ексвласників розглянуть по суті у Високому суді Лондона

Банк впевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться відшкодувати понад 3 млрд доларів, що вимагаються в провадженнях

"У рішенні, винесеному 6 квітня 2020 року суддями Рідом, Брігсом та Сейлсом, Верховний суд підтвердив, що у задоволенні клопотань щодо дозволу на оскарження повинно бути відмовлено "оскільки клопотання не стосуються питань права, які повинні розглядатися в даний момент", - йдеться у повідомленні.

Верховний суд Сполученого Королівства відмовив у задоволенні клопотань ексвласників Приватбанку Коломойського та Боголюбова щодо дозволу оскаржити рішення Апеляційного суду, яке підтвердило юрисдикцію суду розглядати позов Приватбанку проти ексвласників.

Про це повідомляє прес-служба банку, зазначає "Економічна правда".

"У рішенні, винесеному 6 квітня 2020 року суддями Рідом, Брігсом та Сейлсом, Верховний суд підтвердив, що у задоволенні клопотань щодо дозволу на оскарження повинно бути відмовлено "оскільки клопотання не стосуються питань права, які повинні розглядатися в даний момент", - йдеться у повідомленні.

Також суд зобов'язав Коломойського, Боголоюбова та компанії відшкодувати витрати, понесені банком щодо їхніх невдалих клопотань.

Верховний суд також зобов’язав пана Коломойського, пана Боголюбова та компанії відшкодувати витрати, понесені ПриватБанком щодо їхніх невдалих клопотань.

"Таким чином, у пана Коломойського, пана Боголюбова та компаній більше немає жодних способів оскарження, тому позов банку надалі розглядатиметься по суті у Високому суді Лондона.

Банк впевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться відшкодувати понад 3 млрд доларів, що вимагаються в провадженнях", - підкреслили в Приватбанку.

Нагадаємо, що Англійський суд підтвердив,що "ПриватБанк" не зобов'язаний платити колишнім інсайдерам за єврооблігаціями