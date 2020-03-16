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Англійський суд підтвердив,що "ПриватБанк" не зобов'язаний платити колишнім інсайдерам за єврооблігаціями

Банк погасить єврооблігації тільки частини власників
"Сьогодні суддя Високого суду Англії і Уельсу пан Закаролі публічно проголосив судове рішення за результатами розгляду клопотання Трастового керуючого (Madison Pacific) про надання роз'яснень і відповідно до часткових остаточних арбітражних рішень (далі - Арбітражні рішення), прийнятих арбітражним судом 13 червня 2019 в рамках проваджень, які розглядаються ЛМАС, за єврооблігаціями "ПриватБанку", випущеними у 2010 і 2013 роках", - йдеться в повідомленні.
Англійський суд підтвердив,що "ПриватБанк" не зобов Фото: delo.ua

Англійський суд підтвердив механізм виплат по арбітражними рішеннями, винесеними ЛМАС, згідно з якими, ПриватБанк не зобов'язаний платити колишнім інсайдерам за єврооблігаціями.

Про це повідомляють на сайті банку, зазначає "Lb.ua".

"Сьогодні суддя Високого суду Англії і Уельсу пан Закаролі публічно проголосив судове рішення за результатами розгляду клопотання Трастового керуючого (Madison Pacific) про надання роз'яснень і відповідно до часткових остаточних арбітражних рішень (далі - Арбітражні рішення), прийнятих арбітражним судом 13 червня 2019 в рамках проваджень, які розглядаються ЛМАС, за єврооблігаціями "ПриватБанку", випущеними у 2010 і 2013 роках", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Англійський cуд прийшов до висновку, що, з огляду на незаконність дій колишніх власників щодо облігацій, що остаточно встановлено Арбітражним судом і на підставі чого були прийняті рішення, і з огляду на положення договорів про довірче управління, на які покладається Довірчий керуючий, Довірчий керуючий має право здійснити виплати відповідно до механізму, передбаченого в арбітражних рішеннях, і не несе відповідальності у зв'язку з цим перед кінцевими власниками рахунків.

Це судове рішення фактично підтверджує Арбітражні рішення і механізм виплати, затверджений арбітражним судом. Воно означає, що в разі набуття чинності арбітражного рішення належним чином (що в кожному разі залишається залежним від певних обставин), "ПриватБанк" буде зобов'язаний здійснити виплату за облігаціями лише обмеженому класу власників.

Відповідно, навіть якщо "ПриватБанк" буде зобов'язаний здійснити будь-які виплати, такі виплати будуть істотно меншими за загальну суму вимог, заявлених Довірчим керуючим в арбітражних розглядах.

У разі успіху лінії захисту "ПриватБанку" про визнання процедури bail-in банк не буде зобов'язаний здійснювати жодних виплат узагалі.

Нагадаємо, в липні минулого року Лондонський міжнародний суд ухвалив рішення на користь власників єврооблігацій "ПриватБанку" в суперечці про оплату двох випусків єврооблігацій на суму близько $335 млн.

У грудні 2016 року Україна націоналізувала найбільший в країні "ПриватБанк". Під час роботи тимчасової адміністрації борги перед акціонерами банку і пов'язаними з ним особами (в тому числі і єврооблігації) потрапили під механізм bail-in (конвертація в капітал). Після чого власники єврооблігацій "ПриватБанку" зажадали від української влади відшкодувати їм інвестиції в цінні папери банку. Потім власники паперів звернулися до суду з відповідною вимогою.

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16 03 2020 16:55
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