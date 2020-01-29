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Україна і ЄС у спільній заяві наголосили на незворотності націоналізації "ПриватБанку"

Представники ЄС також заявили, що будуть готові надати Україні 500 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги після виконання Києвом prior actions за новою програмою фінансування МВФ
"Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ у банківському секторі, зокрема у зв’язку з націоналізацією Приватбанку, зробивши особливий наголос на здійсненні правосуддя стосовно осіб, відповідальних за широкомасштабне шахрайство в Приватбанку, та поверненні активів", - йдеться у заяві.
Україна і ЄС у спільній заяві наголосили на незворотності націоналізації "ПриватБанку" Фото з вільних джерел

Україна і ЄС за результатами 6 засідання Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом зробили спільну заяву, у якій наголосили на невідворотності реформ у банківському секторі та націоналізації "ПриватБанку", повідомляє "Економічна правда".

Спільну заяву для преси оприлюднили на сайті Міністерства фінансів України.

"Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ у банківському секторі, зокрема у зв’язку з націоналізацією Приватбанку, зробивши особливий наголос на здійсненні правосуддя стосовно осіб, відповідальних за широкомасштабне шахрайство в Приватбанку, та поверненні активів", - йдеться у заяві.

Представники ЄС також заявили, що будуть готові надати Україні 500 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги після виконання Києвом prior actions за новою програмою фінансування МВФ. Одна з ключових умов - прийняття закону, який не допустить повернення Приватбанку колишнім власникам.

Нагадаємо, що НБУ відсудив у компанії Коломойського нерухомість на понад 100 мільйонів.

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29 01 2020 13:49
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