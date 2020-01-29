Україна і ЄС у спільній заяві наголосили на незворотності націоналізації "ПриватБанку"
Україна і ЄС за результатами 6 засідання Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом зробили спільну заяву, у якій наголосили на невідворотності реформ у банківському секторі та націоналізації "ПриватБанку", повідомляє "Економічна правда".
Спільну заяву для преси оприлюднили на сайті Міністерства фінансів України.
"Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ у банківському секторі, зокрема у зв’язку з націоналізацією Приватбанку, зробивши особливий наголос на здійсненні правосуддя стосовно осіб, відповідальних за широкомасштабне шахрайство в Приватбанку, та поверненні активів", - йдеться у заяві.
Представники ЄС також заявили, що будуть готові надати Україні 500 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги після виконання Києвом prior actions за новою програмою фінансування МВФ. Одна з ключових умов - прийняття закону, який не допустить повернення Приватбанку колишнім власникам.
Нагадаємо, що НБУ відсудив у компанії Коломойського нерухомість на понад 100 мільйонів.
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