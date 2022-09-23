БІЗНЕС & ФІНАНСИ ФОТОПриватбанк попереджає про небезпечний фішинговий сайт, який незаконно використовує дизайн та айдентику банку з шахрайською метою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
23 09 2022 20:41
ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
Фото: job-sbu.org
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
У Приватбанку розповіли, що задля виманювання у людей логіну та паролю входу до електронного банку сайт "маскується" під програми виплат українцям, сайт благодійної програми банку та Приват24.
ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ПРИВАТБАНКУ
"ПриватБанк попереджає про велику небезпеку введення персональної інформації, даних карток та логінів для електронного банку на неперевірених, невідомих сайтах та ресурсах. Отримані шахраями дані використовуються для викрадення грошей з рахунків", – наголосили в банку.
Крім цього, фінансова установа нагадує клієнтам, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно на офіційних сайтах держслужб та банку. Подачу заявки на допомогу можна зробити лише через відповідні адміністративні центри та застосунок "Дія".
"Не переходьте за сумнівними посиланнями, завжди перевіряйте будь-яку інформацію на офіційному сайті банку або за телефоном клієнтської підтримки 3700", – радять в Приватбанку.
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