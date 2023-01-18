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ПОЛІТИКА

Трамп планує повернутись у Twitter і Facebook перед виборами 2024 року

18 січня 2023, 20:15
Трамп планує повернутись у Twitter і Facebook перед виборами 2024 року
Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News
Штаб Дональда Трампа, який оголосив про участь у передвиборчій кампанії 2024 року, готується до розблокування його акаунтів у соцмережах Facebook і Twitter, щоб збільшити шанси республіканця на переобрання президентом США
За даними телеканалу NBC News, у вівторок штаб Трампа офіційно звернулася до компанії Meta з проханням розблокувати його Facebook-акаунт. У листі стверджується, що "заборона акаунту президента Трампа на Facebook різко спотворила і пригнітила публічний дискурс".
 
У штабі 45-го президента США попросили про зустріч із представниками Meta, «щоб обговорити якнайшвидше відновлення присутності президента Трампа на платформі». У Facebook коментувати ситуацію відмовилися, зазначивши, що «оголосять рішення в найближчі тижні відповідно до розробленого процесу».
 
акож наближені до Трампа джерела стверджують, що він, імовірно, повернеться до соцмережі Twitter, хоча раніше публічно таку можливість заперечував.
 
"Він говорив про це (повернення у Twitter) тижнями, але Трамп говорить за Трампа, тому можна лише здогадуватися, що він зробить, скаже або коли", – цитує NBC News одного із соратників республіканця. Інше джерело додало, що експрезидент США консультувався щодо повернення у соцмережу й можливий зміст першого твіту.
 
Як відомо, Facebook і Twitter забанили Дональда Трампа наступного дня після того, як натовп його прихильників пішов на штурм Капітолія й втрутився в роботу Конгресу під час підрахунку голосів виборців 6 січня 2021 року, яка мала засвідчити перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.
 
Зрештою, Facebook вирішив запровадити обмежену заборону проти Трампа, яка має бути переглянута через два роки, починаючи з 7 січня цього року. Twitter планував назавжди забанити Трампа, але новий власник соцмережі Ілон Маск відновив акаунт Трампа 19 листопада 2022 року, а потім розкритикував попереднє керівництво компанії за заборону.
 
Плани Трампа розширити свою присутність у Facebook і Twitter можуть свідчити про обмеженість охоплення його власної соцмережі Truth Social. Там у Трампа трохи більше 4,8 мільйона підписників на платформі – порівняно з майже 88 мільйонами у Twitter і 34 мільйонами у Facebook.
 
Як відомо, проти Трампа у США порушені кілька кримінальних справ, за які йому загрожує ув'язнення. Так, Суд Нью-Йорка в п’ятницю зобов’язав два структурні підрозділи бізнес-імперії 45-го президента США Дональда Трампа – Trump Corporation і Trump Payroll Corp – виплатити максимально можливий за законами штату штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів у справі податкове шахрайство.
 
Тим часом соратник Трампа готується до в'язниці. Колишній фінансовий директор компанії Trump Organization Аллен Вайссельберг засуджений до п'яти місяців ув'язнення. Вайсельберг у серпні визнав себе винним у приховуванні $1,76 млн доходу від податкових органів.
 
Дональд Трампвибори у СШАшахрайство

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