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ПОЛІТИКА

Позиція Китаю щодо війни росії проти України впливає на імідж країни – Єврокомісар

25 вересня 2023, 13:27
Позиція Китаю щодо війни росії проти України впливає на імідж країни – Єврокомісар
Фото: з вільного доступу
Китай після початку війни у лютому 2022 року відмовився засудити вторгнення росії в Україну та різко збільшив торгівлю з москвою

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив Китаю, що його шпигунські та санкційні закони ризикують відштовхнути інвесторів.

Про це заявив віцеголова Єврокомісії й комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, повідомляє  AFP.

За його словами, позиція Пекіна щодо війни "позначається на іміджі країни не тільки у європейських споживачів, а й серед бізнесу".

"Територіальна цілісність завжди була ключовим принципом міжнародної дипломатії для Китаю. Війна росії є кричущим порушенням цього принципу. І Китай завжди виступає за те, щоб кожна країна могла вільно обирати свій власний шлях розвитку. Тому нам дуже важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни росії проти України, оскільки вона порушує фундаментальні принципи Китаю", - сказав Домбровскіс.

Китай після початку війни у лютому 2022 року відмовився засудити вторгнення росії в Україну та різко збільшив торгівлю з москвою в умовах західних санкцій. Пекін висунув так званий "мирний план", що містить розмиті формулювання.

Китайський лідер Сі Цзіньпін приїжджав до російського диктатора путіна навесні 2023 року після того, як Міжнародний суд у Гаазі видав арешт російського президента за викрадення українських дітей. Окрім того, путін збирається приїхати до Пекіна у жовтні.

Китайсанкціївійна в Україні

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