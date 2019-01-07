"Позивачка" до SkyUp написала заяву про відмову від позову

"Ми не знаємо, чи зареєстрована вона (копія відмови – ред.) у суді. Авіакомпанія копії поки не отримувала"

Мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто свого позову щодо SkyUp, на підставі якого Баришівський районний суд призупинив ліцензію авіакомпанії на перевезення пасажирів.

Зазначається, що причиною відмови Пасенко вказала те, що вона ніколи не була клієнткою цього авіаперевізника., інформує "Економічна правда".

За даними журналістів, 25 червня Державна авіаційна служба поштою отримала копію відмови від позову від Оксани Пасенко.

"Ми не знаємо, чи зареєстрована вона (копія відмови – ред.) у суді. Авіакомпанія копії поки не отримувала", – повідомив директор із юридичних питань компанії SkyUp Airlines Дмитро Толкачов.

При цьому сама Пасенко раніше визнала, що ніколи не була клієнткою компанії.

У позовній заяві нібито Пасенко, яка опинилася у розпорядженні "Схем", йшлося про те, що мешканка Баришівки придбала квитки на рейс 17 травня до Шарм-ель-Шейха з вильотом із аеропорту "Київ" (Жуляни) – на рейс, який начебто мав виконувати SkyUp.

Тоді як 16 травня, як зазначено в документі, "туристці" повідомили, що виліт переноситься на 20 травня через нібито відсутність літаків.

Усі ці дані разом з добіркою негативних відгуків щодо авіакомпанії в мережі, "позивачка" вказала в заяві як причину відмови від поїздки. Це у подальшому і стало підставою для Баришівського суду ухвалити рішення про призупинення ліцензії авіаперевізнику.

У свою чергу в авіакомпанії у відповідь на запит журналістів відповіли, що затримки у рейсах в той день дійсно були – але не на три дні, а максимум – на 4 години, і не з Жулян, а з Борисполя. Вильотів у SkyUp Airlines із аеропорту Київ у травні взагалі не було.

Юрист із авіаційного права Андрій Гук, який проаналізував цю ухвалу Баришівського суду, вважає, що там не мали права розглядати цю справу.

"Як би ви позов не обізвали, він є авіаційною пасажирською справою, яка повинна слухатися виключно в одному суді – де зареєстрована авіакомпанія, і в такому випадку позивач не має права вибору суду. Компанія SkyUp точно не зареєстрована в Баришівському районі, тому цей суд в принципі не міг розглядати пасажирську справу", – заявив він.

І додав: "малоймовірно, що суддя не знав би загальної частини процесуального кодексу, який регулює виключну підсудність".

"Тобто, на мою думку суддя... є ознаки того, що завідомо порушено це правило", – підсумував Гук.

Нагадаємо, раніше Баришівський суд Київської області заборонив українському лоукостеру SkyUp здійснювати перельоти, призупинивши дію її ліцензії.