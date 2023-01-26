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ПОЛІТИКА

ППО знищила 47 крилатих ракет, ворог здійснив 55 пусків - Залужний

26 січня 2023, 13:28
ППО знищила 47 крилатих ракет, ворог здійснив 55 пусків - Залужний
Фото: Xinhua
Під час масованого ракетного удару по Україні 26 січня росія здійснила 55 пусків різноманітних ракет, 47 крилатих ракет було збито.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

26 січня противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.  

"Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!", - сказав Залужний.

Нагадаємо, цієї ночі ЗСУ збили 24 дрони "Шахед".

атакаППОЗалужний

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