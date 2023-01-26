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Цієї ночі ЗСУ збили 24 дрони "Шахед"

26 січня 2023, 07:57
Цієї ночі ЗСУ збили 24 дрони
Фото: УНН
Цієї ночі Сили оборони України збили 24 дрони-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook

"У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "Шахеди". Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомлені.

Повідляється, що переважну кількість дронів-камікадзе було знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

У Київській міській військовій адміністрації повідомилипро збиття над Києвом близько 15 "Шахедів".

"Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. В повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БпЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури", – повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Вночі 26 січня над Київською і Черкаською областями сили протиповітряної оборони відбивали атаки окупантів.

У Дніпропетровській області внаслідок нічної повітряної атаки росіян пошкоджено промислове підприємство.

Ввечері 25 січня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти намагаються навантажити українську систему протиповітряної оборони, а повітряні цілі вже збивають над Україною.

Раніше повідомлялось, що посли ЄС погодили продовження всіх економічних санкцій проти росії на півроку.

атакашахеди

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