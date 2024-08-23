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Прага також розмірковує про заборону філій РПЦ

23 серпня 2024, 18:37
Прага також розмірковує про заборону філій РПЦ
Фото: Зураб Джавахадзе
Парламент доручив уряду Чехії перевірити, чи не порушують місцеві філії РПЦ закони країни.

В чеському парламенті закликали уряд розслідувати ймовірну залученість місцевих православних церков до російських інформаційних операцій.

Про це повідомляє Euractiv.

російська православна церква в Чехії є філією Московського патріархату, яки очолюється патріархом Кирилом. 

Чеський уряд вже вводив санкції щодо нього через його публічну підтримку війни росії в Україні, а не так давно чеська влада також вислала з країни російського православного священнослужителя Миколу Ліщенка, якого звинуватили у створенні структур впливу на підтримку інтересів кремля.

Комітет з питань безпеки в чеському Сенаті рекомендував спецслужбам та Міністерству культури взятися за розслідування цієї загрози. Зокрема зазначається, що Російську Православну Церкву та номінально незалежну Православну Церкву в Чеських землях можуть позбавити реєстрації, якщо підтвердиться, що вони порушують закони.

"Свободою релігії та асоціацій не можна зловживати для незаконного впливу ворожої іноземної держави", - заявив голова комітету Павел Фішер.

Міністерству культури Чехії поки не вдалося знайти підстави для анулювання реєстрації цих церков. Однак ставлення влади до них вже змінилося.

"Я не вважаю російську православну церкву московського патріархату церквою, а її представників — священнослужителями. Це частина репресивної машини кремля, яка бере участь в операціях впливу посії. І саме так до них слід ставитися не лише в Чехії, а й у всій Європі", – заявив днями міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.

Нагадаємо, що цього тижня Верховна Рада підтримала заборону РПЦ.

 
РосіяЧехіяРПЦмосковський патріархат

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