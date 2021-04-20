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Правління партії Меркель визначилося з кандидатом у канцлери Німеччини

Дебати партійної ради точилися протягом шести годин і затягнулись до пізньої ночі понеділка
Правління німецької консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) підтримало Арміна Лашета як кандидата у канцлери на парламентських виборах цього року.
Правління партії Меркель визначилося з кандидатом у канцлери Німеччини Фото: з вільних джерел

Дебати партійної ради точилися протягом шести годин і затягнулись до пізньої ночі понеділка, повідомляє "Європейська правда". В результаті за Лашета, який очолює партію, проголосувала більшість(77,5%) ради партії - 31 член. Його суперник Маркус Зьодер отримав всього 9 голосів.

Голосування не є офіційним рішенням про висунення кандидата від консервативного блоку, до якого належить ХДС та баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС) Зьодера. Однак Зьодер раніше заявляв, що поважатиме рішення партійної ради ХДС.

"Йдеться про найкращі відповіді на нагальні питання майбутнього. І я готовий балотуватися від нашого імені", - сказав Лашет після голосування ради.

Лашет і Зьодер, прем'єр-міністри двох найбільш густонаселених німецьких земель, Північний Рейн-Вестфалія і Баварія, боролися за те, щоб стати кандидатом у канцлери від двох сестринських партій.

Лашет скликав відеоконференцію в понеділок увечері, щоб швидко вирішити питання про кандидатуру. Він також запросив Зьодера, але його суперник заявив під час пресконференції в понеділок, що він не хоче "втручатися" в процес ухвалення рішень ХДС, і пообіцяв, що не буде "злитися", якщо партія вибере Лашета.

Раніше очікувалося, що рішення про кандидатуру на пост канцлера ФРН консерватори ухвалять у січні після того, як Армін Лашет був обраний головою ХДС. Однак потенційним кандидатом у канцлери дедалі частіше називали і баварського прем'єра, популярність якого значно зросла в масштабах всієї країни під час пандемії COVID-19.

Безлад у консервативному таборі разюче відрізняється від ситуації у партії "Зелених", яка в понеділок, без внутрішніх суперечок, висунула свою співлідерку Анналену Бербок першим кандидатом на пост канцлера за 40 років.

Опитування Forsa, проведене минулого тижня, показало, що консервативний альянс має підтримку на рівні 27%, у той час як "Зелені" - на рівні 23%.

Вибори до Бундестагу відбудуться в Німеччині наприкінці вересня.

Нагадаємо, що у лютому 2020 року Крамп-Карренбауер, протеже Меркель, заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

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20 04 2021 11:44
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