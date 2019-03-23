Правлінню "Укртрансгазу" виписали премії – від 50% до 150% річного окладу
Відповідне рішення № 258 оприлюднене на сайті товариства, повідомляє "Економічна правда".
Згідно з документом, за досягнення цілей та ключових показників премію в 150% розрахункового річного доходу за 2018 рік (відповідно до контракту – ЕП.) отримає член правління, віце-президент з питань закупівель Андрій Хоменко.
Відзначимо, що Хоменко був керівником "Укртрансгазу" з 3 травня 2018 року по 19 березня 2019 року. З 21 березня він очолив новостворений Дивізіон технічного забезпечення "Нафтогазу" та був запропонований до оновленого складу правління НАК.
З 19 березня крісло керівника "Укртрансгазу" отримав інший член правління – Сергій Олексієнко, який також буде премійований за роботу у 2018 році. Розмір винагороди – 141% річного окладу.
Член правління Кан Хюнчан отримає премію у розмірі 50% річного посадового окладу відповідно до умов укладеного з ним контракту.
Премію у розмірі 150% річного окладу виписали і члену правління Тетяні Федоровій.
При цьому інформації щодо преміювання Павела Станчака, який був обраний членом правління у листопаді 2017 року та приступив до виконання обов’язків у лютому минулого року, у документі нема.
"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб м.
Нагадаємо, що "Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення у квітні на 2%
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