Правлінню "Укртрансгазу" виписали премії – від 50% до 150% річного окладу

Єдиний акціонер "Укртрансгазу" – НАК "Нафтогаз України" – вирішив виплатити премії чотирьом членам правління товариства за підсумками роботи у 2018 році.

Відповідне рішення № 258 оприлюднене на сайті товариства, повідомляє "Економічна правда".

Згідно з документом, за досягнення цілей та ключових показників премію в 150% розрахункового річного доходу за 2018 рік (відповідно до контракту – ЕП.) отримає член правління, віце-президент з питань закупівель Андрій Хоменко.

Відзначимо, що Хоменко був керівником "Укртрансгазу" з 3 травня 2018 року по 19 березня 2019 року. З 21 березня він очолив новостворений Дивізіон технічного забезпечення "Нафтогазу" та був запропонований до оновленого складу правління НАК.

З 19 березня крісло керівника "Укртрансгазу" отримав інший член правління – Сергій Олексієнко, який також буде премійований за роботу у 2018 році. Розмір винагороди – 141% річного окладу.

Член правління Кан Хюнчан отримає премію у розмірі 50% річного посадового окладу відповідно до умов укладеного з ним контракту.

Премію у розмірі 150% річного окладу виписали і члену правління Тетяні Федоровій.

При цьому інформації щодо преміювання Павела Станчака, який був обраний членом правління у листопаді 2017 року та приступив до виконання обов’язків у лютому минулого року, у документі нема.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб м.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення у квітні на 2%