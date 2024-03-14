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Правляча партія Німеччини закликає "заморозити" війну в Україні – BILD

14 березня 2024, 21:13
Правляча партія Німеччини закликає
Wikipedia
Таку заяву зробив лідер німецької фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх.

Про це повідомляє німецьке видання BILD, посилаючись на його виступ.

"А чи не пора нам говорити не тільки як вести війну, а як її заморозити та покласти їй кінець?", - сказав лідер фракції СДПН у Бундестазі.

Лідер правлячої партії Німеччини у Бундестазі нагадав, що у жовтні 2022 року американський уряд побоювався застосування росією тактичної ядерної зброї в Україні. 

Він звернув увагу на велику підтримку України з боку Німеччини, яка значно перевищує підтримку інших європейських країн.

Мютценіх також порушив питання про те, чи не час припинити говорити про те, як вести війну, а натомість думати про те, як її заморозити.

"Я думаю, нам варто сконцентруватися на важливіших речах. Чому інші європейські країни не можуть надати більше коштів після всіх заяв? Чи не час нам не лише говорити про те, як вести війну, а й подумати, як заморозити війну, а потім і покласти їй край? У жовтні 2022 року американський уряд побоювався застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Це має змусити нас замислитись", - додав  лідер фракції СДПН.

Нагадаємо, що сьогодні Бундестаг провалив голосування про передачу ракет Taurus Україні.

 

Німеччинавійнасдпнзаморозити

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