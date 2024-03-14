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Бундестаг провалив голосування про передачу ракет Taurus Україні

14 березня 2024, 16:46
Бундестаг провалив голосування про передачу ракет Taurus Україні
Фото: deutsche-sprache.ru
Депутати знову відхилили поставку Україні крилатих ракет Taurus.

Більшість проголосувала проти резолюції, запропонованої опозиційними партіями, пише німецький журнал Spiegel.

За передачу ракет висловилися 190 німецьких депутатів, а 495 проголосували проти, ще 5 утрималися. 

Серед депутатів правлячої коаліції також є прихильники передачі ракет Україні, проте в цілому коаліція залишається на тих позиціях, які займає канцлер Олаф Шольц.

Напередодні в Бундестазі відбулися парламентські дебати на тему передачі ракет Taurus Україні. 

Канцлер Олаф Шольц з трибуни підтвердив рішучість у тому, аби не давати цю зброю Україні. 

Він сказав, що використання ракет українцями потребуватиме присутності німецьких солдатів, а це неприпустимо. 

В німецькому парламенті кажуть, що у Шольца є певні об'єктивні причини вважати, що без німців українці не зможуть використовувати німецькі ракети. Проте ці причини нібито занадто секретні, щоб про них говорити публічно. Примітно, що Бундестаг вже кілька разів голосував за різні резолюції про передачу ракет Taurus Україні. 

Одного разу було ухвалено резолюцію про передачу Україні "далекобійної зброї". Якої саме – не уточнювалося, але, вочевидь, йшлося не про "Taurus".

 

бундестагголосуванняTaurus

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