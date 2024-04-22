Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Бундестазі закликали заборонити імпорт сільгосппродукції з росії і білорусі

22 квітня 2024, 14:33
У Бундестазі закликали заборонити імпорт сільгосппродукції з росії і білорусі
Фото: uainforg.livejournal.com
У парламентській групі з аграрної політики кажуть: ЄС не залежить від російського зерна.

У німецькому Бундестазі виступають за посилення санкцій проти російської федерації та білорусі щодо імпорту з цих країн сільськогосподарської продукції.

Про це заявив спікер парламентської групи з аграрної політики Альберт Штегеманн (Христианско-демократический союз), повідомляє Der Standard.

За словами політика, у заяві до Бундестагу ХДС хоче виступати за повну заборону на імпорт усіх сільськогосподарських товарів і продуктів харчування з росії та білорусі.

"Ми не залежимо від російського зерна в Німеччині та Європі. Президент путін фінансує свою військову економіку лише експортом. Цьому потрібно запобігти. Високих мит на російське зерно недостатньо", - підкреслив Штегеманн.

Водночас він закликав уряд Німеччини вжити паралельних заходів щодо заборони імпорту на національному рівні, якщо в осяжному майбутньому не вдасться досягти угоди на рівні Євросоюзу.

війна в Українібундестагросія окупантисільгосппродукція

Останні матеріали

Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Політика
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 16:11
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Політика
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 12:13
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Політика
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 06:31
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об'єктах – Том Купер
Політика
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об'єктах – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2024, 15:52
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Політика
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 16:37
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Політика
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 12:24
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Політика
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 06:14
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Політика
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 15:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється