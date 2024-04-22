У Бундестазі закликали заборонити імпорт сільгосппродукції з росії і білорусі

У парламентській групі з аграрної політики кажуть: ЄС не залежить від російського зерна.

У німецькому Бундестазі виступають за посилення санкцій проти російської федерації та білорусі щодо імпорту з цих країн сільськогосподарської продукції.

Про це заявив спікер парламентської групи з аграрної політики Альберт Штегеманн (Христианско-демократический союз), повідомляє Der Standard.

За словами політика, у заяві до Бундестагу ХДС хоче виступати за повну заборону на імпорт усіх сільськогосподарських товарів і продуктів харчування з росії та білорусі.

"Ми не залежимо від російського зерна в Німеччині та Європі. Президент путін фінансує свою військову економіку лише експортом. Цьому потрібно запобігти. Високих мит на російське зерно недостатньо", - підкреслив Штегеманн.

Водночас він закликав уряд Німеччини вжити паралельних заходів щодо заборони імпорту на національному рівні, якщо в осяжному майбутньому не вдасться досягти угоди на рівні Євросоюзу.