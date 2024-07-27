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Правоохоронці розповіли цікаві факти про підозрюваного в убивстві Фаріон

27 липня 2024, 09:55
Правоохоронці розповіли цікаві факти про підозрюваного в убивстві Фаріон
фото: Суспільне
Зінченко є людиною абсолютно проукраїнською, заявив заступник голови Національної поліції.

Убивство колишньої депутатки і професорки Ірини Фаріон "готувалося не один день". Наразі правоохоронці зброю не знайшли.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, "підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу". Також він планував сховати зброю.
 
"Я скажу так: людина не сама собі надумала. Ви знаєте, що він був учасником певних груп, на жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих", – заявив Нєбитов.
 
Разом із тим, Нєбитов зауважив, що особисто спілкувався із Зінченком, а тому вважає, що підозрюваний є "людиною абсолютно проукраїнською", "поважає Україну", а його батько "воює в певній бригаді".
 
"Він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви. Він обрав об’єкт нападу… щоб ця людина була максимально незахищена. Він би не зупинився, якби правоохоронні органи його не зупинили і не заарештували", – заявив Андрій Нєбитов.
 
Нагадаємо, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

 

Ірина Фаріонвійна в Україніросія окупанти

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