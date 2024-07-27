Правоохоронці розповіли цікаві факти про підозрюваного в убивстві Фаріон

Зінченко є людиною абсолютно проукраїнською, заявив заступник голови Національної поліції.

Убивство колишньої депутатки і професорки Ірини Фаріон "готувалося не один день". Наразі правоохоронці зброю не знайшли.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, "підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу". Також він планував сховати зброю.

"Я скажу так: людина не сама собі надумала. Ви знаєте, що він був учасником певних груп, на жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих", – заявив Нєбитов.