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Правовий нонсенс - на Банковій відреагували на рішення рф щодо "Азову"

Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що рішення російських судів щодо війни в Україні не є легітимними з погляду міжнародного права
Правовий нонсенс - на Банковій відреагували на рішення рф щодо "Азову" Фото: з вільних джерел
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає рішення російського суду щодо визнання "Азову" "терористичною організацією" правовим нонсенсом.
 
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
 
"Трішки дивно звучить: країна, яка стоїть за крок до того, щоб бути визнаною спонсором тероризму і яка порушує будь-які правила та звичаї ведення війни, визнає когось терористичною організацією. Будь-які рішення в російських юрисдикціях стосовно України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності для світу та не позначаться на переговорному процесі щодо обміну полоненими", - зазаначив він.
 
Радник керівника ОП наголосив, що будь-які рішення російських судів щодо війни в Україні та на території України не є легітимними з погляду міжнародного права. 
 
"Рішення верховного суду росії (навіть звучить якось дико) взагалі ні на що не впливає і є суто внутрішнім пропагандистським продуктом", - додав Подоляк.
 
Крім того, він нагадав світочам "російського права", що "жодного добровольчого батальйону "Азов" не існує в природі з 2014 року".
 
Подоляк наголосив, що "Азов" – це окремий загін спецпризначення, що входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії.
 
"Азов" - частина ЗСУ яка дотримувалася всіх аспектів ведення бойових дій та чітко захищала територію України: "Спецзагін "Азов" діяв виключно в межах юридично вмотивованих компетенцій", - підкреслив радник керівника Офісу президента.
 
 
 
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03 08 2022 09:44
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