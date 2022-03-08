Правовий нонсенс - на Банковій відреагували на рішення рф щодо "Азову"

Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що рішення російських судів щодо війни в Україні не є легітимними з погляду міжнародного права

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає рішення російського суду щодо визнання "Азову" "терористичною організацією" правовим нонсенсом.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі

"Трішки дивно звучить: країна, яка стоїть за крок до того, щоб бути визнаною спонсором тероризму і яка порушує будь-які правила та звичаї ведення війни, визнає когось терористичною організацією. Будь-які рішення в російських юрисдикціях стосовно України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності для світу та не позначаться на переговорному процесі щодо обміну полоненими", - зазаначив він.

Радник керівника ОП наголосив, що будь-які рішення російських судів щодо війни в Україні та на території України не є легітимними з погляду міжнародного права.

"Рішення верховного суду росії (навіть звучить якось дико) взагалі ні на що не впливає і є суто внутрішнім пропагандистським продуктом", - додав Подоляк.

Крім того, він нагадав світочам "російського права", що "жодного добровольчого батальйону "Азов" не існує в природі з 2014 року".

Подоляк наголосив, що "Азов" – це окремий загін спецпризначення, що входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії.

"Азов" - частина ЗСУ яка дотримувалася всіх аспектів ведення бойових дій та чітко захищала територію України: "Спецзагін "Азов" діяв виключно в межах юридично вмотивованих компетенцій", - підкреслив радник керівника Офісу президента.