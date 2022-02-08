У Росії полк Азов визнали терористичною організацією – ЗМІ

Суд постановив, що рішення щодо "Азову" "підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності".

"У зв’язку із зазначеним рішенням діяльність вказаного підрозділу НГУ на території РФ "забороняється", а українським військовим, які служили у ньому, за російським законодавством, загрожують серйозні терміни за сфабрикованими російськими силовиками справами", – йдеться у повідомлені.

Таким чином діяльність організації заборонена на території Росії.

Зазначимо, що рішення про визнання Азова терористичною організацією було ухвалено після того, якросійська армія підступно вбила українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці (Донецька область).