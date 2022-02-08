CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 2 серпня, Верховний суд РФ визнав полк спецпризначення Національної гвардії України Азов терористичною організацією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії полк Азов визнали терористичною організацією – ЗМІ
У зв’язку із зазначеним рішенням діяльність вказаного підрозділу НГУ на території РФ "забороняється", а українським військовим, які служили у ньому, за російським законодавством, загрожують серйозні терміни за сфабрикованими російськими силовиками справами
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляють російські медіа, зокрема "РИА Новости".
Суд постановив, що рішення щодо "Азову" "підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності".
"У зв’язку із зазначеним рішенням діяльність вказаного підрозділу НГУ на території РФ "забороняється", а українським військовим, які служили у ньому, за російським законодавством, загрожують серйозні терміни за сфабрикованими російськими силовиками справами", – йдеться у повідомлені.
Таким чином діяльність організації заборонена на території Росії.
Зазначимо, що рішення про визнання Азова терористичною організацією було ухвалено після того, якросійська армія підступно вбила українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці (Донецька область).
Понад 50 українців загинули. Однак Україна досі не отримала підтверджені списки загиблих і поранених. Також росія не допускає до місця трагедії експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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