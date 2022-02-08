Списки загиблих в Оленівці досі не підтверджені, підстав довіряти РФ немає – розвідка

На жаль, досі не отримано офіційних відповідей, ми можемо оперувати лише тими даними, які оприлюднили в мережі інтернет росіяни

Україна досі не отримала офіційних відповідей від Росії стосовно списків загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці, а підстав довіряти опублікованим росіянами в інтернеті спискам немає.

Про це говорить представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Уніан.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до Росії стосовно надання інформації, списків загиблих, поранених внаслідок цього теракту, а також з приводу повернення тіл загиблих захисників. На жаль, досі не отримано офіційних відповідей, ми можемо оперувати лише тими даними, які оприлюднили в мережі інтернет росіяни", - сказав Юсов.

За його словами, ці списки опрацьовуються, збираються дані з інших джерел, але підстав довіряти і говорити про те, що ці списки підтверджені, немає.

"Зокрема, тому, що в ході перевірки списки, які в односторонньому порядку були оприлюднені росіянами, там є серед поранених ті українські бійці, які були поранені до цих подій в Оленівці, щодо яких були домовленості щодо обміну найближчим часом і які на момент цього теракту мали перебувати в лікарні, а не в бараку у промисловій зоні. Відповідно говорити про підтвердження списків ми не можемо, а офіційних відповідей в рамках міжнародного права росіяни досі не надали", - наголосив представник прес-служби ГУР.

Юсов також зазначив, що Україна надала запит від Координаційного штабу стосовно повернення тіл загиблих захисників та повернення полонених бійців, які зазнали поранень.