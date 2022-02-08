НОВИНИУкраїна досі не отримала офіційних відповідей від Росії стосовно списків загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці, а підстав довіряти опублікованим росіянами в інтернеті спискам немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Списки загиблих в Оленівці досі не підтверджені, підстав довіряти РФ немає – розвідка
На жаль, досі не отримано офіційних відповідей, ми можемо оперувати лише тими даними, які оприлюднили в мережі інтернет росіяни
Фото: з відкритих джерел
Про це говорить представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Уніан.
"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до Росії стосовно надання інформації, списків загиблих, поранених внаслідок цього теракту, а також з приводу повернення тіл загиблих захисників. На жаль, досі не отримано офіційних відповідей, ми можемо оперувати лише тими даними, які оприлюднили в мережі інтернет росіяни", - сказав Юсов.
За його словами, ці списки опрацьовуються, збираються дані з інших джерел, але підстав довіряти і говорити про те, що ці списки підтверджені, немає.
"Зокрема, тому, що в ході перевірки списки, які в односторонньому порядку були оприлюднені росіянами, там є серед поранених ті українські бійці, які були поранені до цих подій в Оленівці, щодо яких були домовленості щодо обміну найближчим часом і які на момент цього теракту мали перебувати в лікарні, а не в бараку у промисловій зоні. Відповідно говорити про підтвердження списків ми не можемо, а офіційних відповідей в рамках міжнародного права росіяни досі не надали", - наголосив представник прес-служби ГУР.
Юсов також зазначив, що Україна надала запит від Координаційного штабу стосовно повернення тіл загиблих захисників та повернення полонених бійців, які зазнали поранень.
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