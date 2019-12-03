Правозахисники направили в Гаагу подання щодо воєнних злочинів на Донбасі
У вівторок, 12 березня, це подання на прес-конференції представили голова ХПГ Євген Захаров і директор ГО "Мирний берег" Геннадій Щербак.
Правозахисники узагальнили всю наявну інформацію про скоєні насильницькі злочини та включили її до доповіді "Насильницькі злочини, скоєні в ході збройного конфлікту на сході України у 2014–2018 рр.".
"Ми підготували подання, яке направили в Гаагу, в офіс прокурора, щоби довести, що ті злочини, про які ми кажемо, заслуговують на те, щоби офіс прокурора розпочав розслідування", - сказав Захаров.
Правозахисники наголошують, що в цьому поданні обґрунтована можливість кваліфікувати ці діяння як злочини проти людяності або воєнні злочини за статтями 7 та 8 Римського статуту МКС.
Йдеться про наступні злочинні діяння:
- Вбивства (позасудові страти, катування, що призвели до смерті, убивства цивільних осіб в ході нападів - із стрілецької зброї, на блокпостах тощо);
- Напади на незахищені цивільні об’єкти, що не є воєнними цілями;
- Завдання смерті та каліцтва цивільного населення внаслідок атак на цивільні об’єкти;
- Застосування методів ведення війни, які є невибірковими за своєю суттю (обстріли, вибухи, міни, розтяжки та інші);
- Ув’язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи;
- Посягання на людську гідність.
Захаров розповів, що для збору інформації правозахисники зокрема звернулись до українських державних установ. За його словами, найбільш точну і повну інформацію щодо злочинів на сході України мають органи місцевого самоврядування.
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