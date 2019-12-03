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Правозахисники направили в Гаагу подання щодо воєнних злочинів на Донбасі

Правозахисники узагальнили всю наявну інформацію про скоєні насильницькі злочини
Харківська правозахисна група (ХПГ) та громадська організація "Мирний берег" підготували та направили подання до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі щодо насильницьких злочинів, скоєних під час війни на Донбасі.
Правозахисники направили в Гаагу подання щодо воєнних злочинів на Донбасі Фото: expres.ua

У вівторок, 12 березня, це подання на прес-конференції представили голова ХПГ Євген Захаров і директор ГО "Мирний берег" Геннадій Щербак.

Правозахисники узагальнили всю наявну інформацію про скоєні насильницькі злочини та включили її до доповіді "Насильницькі злочини, скоєні в ході збройного конфлікту на сході України у 2014–2018 рр.".

"Ми підготували подання, яке направили в Гаагу, в офіс прокурора, щоби довести, що ті злочини, про які ми кажемо, заслуговують на те, щоби офіс прокурора розпочав розслідування", - сказав Захаров.

Правозахисники наголошують, що в цьому поданні обґрунтована можливість кваліфікувати ці діяння як злочини проти людяності або воєнні злочини за статтями 7 та 8 Римського статуту МКС.

Йдеться про наступні злочинні діяння:

  • Вбивства (позасудові страти, катування, що призвели до смерті, убивства цивільних осіб в ході нападів - із стрілецької зброї, на блокпостах тощо);
  • Напади на незахищені цивільні об’єкти, що не є воєнними цілями;
  • Завдання смерті та каліцтва цивільного населення внаслідок атак на цивільні об’єкти;
  • Застосування методів ведення війни, які є невибірковими за своєю суттю (обстріли, вибухи, міни, розтяжки та інші);
  • Ув’язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи;
  • Посягання на людську гідність.

Захаров розповів, що для збору інформації правозахисники зокрема звернулись до українських державних установ. За його словами, найбільш точну і повну інформацію щодо злочинів на сході України мають органи місцевого самоврядування.

 
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12 03 2019 18:37
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