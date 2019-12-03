Правозахисники направили в Гаагу подання щодо воєнних злочинів на Донбасі

Харківська правозахисна група (ХПГ) та громадська організація "Мирний берег" підготували та направили подання до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі щодо насильницьких злочинів, скоєних під час війни на Донбасі.

У вівторок, 12 березня, це подання на прес-конференції представили голова ХПГ Євген Захаров і директор ГО "Мирний берег" Геннадій Щербак.

Правозахисники узагальнили всю наявну інформацію про скоєні насильницькі злочини та включили її до доповіді "Насильницькі злочини, скоєні в ході збройного конфлікту на сході України у 2014–2018 рр.".

"Ми підготували подання, яке направили в Гаагу, в офіс прокурора, щоби довести, що ті злочини, про які ми кажемо, заслуговують на те, щоби офіс прокурора розпочав розслідування", - сказав Захаров.

Правозахисники наголошують, що в цьому поданні обґрунтована можливість кваліфікувати ці діяння як злочини проти людяності або воєнні злочини за статтями 7 та 8 Римського статуту МКС.

Йдеться про наступні злочинні діяння:

Вбивства (позасудові страти, катування, що призвели до смерті, убивства цивільних осіб в ході нападів - із стрілецької зброї, на блокпостах тощо);

Напади на незахищені цивільні об’єкти, що не є воєнними цілями;

Завдання смерті та каліцтва цивільного населення внаслідок атак на цивільні об’єкти;

Застосування методів ведення війни, які є невибірковими за своєю суттю (обстріли, вибухи, міни, розтяжки та інші);

Ув’язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи;

Посягання на людську гідність.

Захаров розповів, що для збору інформації правозахисники зокрема звернулись до українських державних установ. За його словами, найбільш точну і повну інформацію щодо злочинів на сході України мають органи місцевого самоврядування.