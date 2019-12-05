Правозахисники: В анексованому Криму українські радіостанції глушать російськими

Під час моніторингу правозахисники перевірили 13 частот семи українських радіостанцій

В анексованому повністю або частково глушать сигнал семи українських радіостанцій сигналом російських.

Під час моніторингу правозахисники перевірили 13 частот семи українських радіостанцій, які отримали дозвіл від Нацтелерадіо на мовлення на півночі Криму з підконтрольних Україні селищ Чонгар і Чаплинка, свідчать дані моніторингу, який проводила Кримська правозахисна група у березні-квітні 2019 року.

Моніторинг проводили у 20 населених пунктах.

Станом на початок квітня 2019 року на частотах семи українських радіостанцій вдалося зловити сигнал двох з цих станцій і тільки у двох населених пунктах з 20 досліджених.

Правозахисники зафіксували такі дані:

на частоті радіо "Мейдан" 102,3 МГц у 17 населених пунктах ловить російське радіо "Супутник в Криму";

на частоті "Крим.Реалії" 98,6 - немає сигналу у всіх 20 населених пунктах;

на частоті "Армії FM" 96 МГц - також немає сигналу;

"Перець FM" на частоті 96,4МГц чутно тільки в одному населеному пункті з 20, а у 18 населених пунктах на цій частоті звучить російське радіо "Море";

на частоті "Радіо НВ" 99,8 МГц немає сигналу;

радіо "Культура" чутно тільки у 2 населених пунктах з 20, а в 17 населених пунктах зі списку моніторингу звучить російське радіо "Крим";

на частоті 106,4 МГц замість радіо "Промінь" в 19 населених пунктах звучить підконтрольне окупаційній владі радіо "Ватан Седасы". В одному населеному пункті - немає сигналу.

Нагадаємо, десять провайдерів в окупованому Криму повністю блокують 12 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Крім цього, 28 сайтів заблоковані частково.