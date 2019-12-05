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Правозахисники: В анексованому Криму українські радіостанції глушать російськими

Під час моніторингу правозахисники перевірили 13 частот семи українських радіостанцій
В анексованому повністю або частково глушать сигнал семи українських радіостанцій сигналом російських.
Правозахисники: В анексованому Криму українські радіостанції глушать російськими Фото: 112.ua

Під час моніторингу правозахисники перевірили 13 частот семи українських радіостанцій, які отримали дозвіл від Нацтелерадіо на мовлення на півночі Криму з підконтрольних Україні селищ Чонгар і Чаплинка, свідчать дані моніторингу, який проводила Кримська правозахисна група у березні-квітні 2019 року.

Моніторинг проводили у 20 населених пунктах.

Станом на початок квітня 2019 року на частотах семи українських радіостанцій вдалося зловити сигнал двох з цих станцій і тільки у двох населених пунктах з 20 досліджених.

Правозахисники зафіксували такі дані:

  • на частоті радіо "Мейдан" 102,3 МГц у 17 населених пунктах ловить російське радіо "Супутник в Криму";

  • на частоті "Крим.Реалії" 98,6 - немає сигналу у всіх 20 населених пунктах;

  • на частоті "Армії FM" 96 МГц - також немає сигналу;

  • "Перець FM" на частоті 96,4МГц чутно тільки в одному населеному пункті з 20, а у 18 населених пунктах на цій частоті звучить російське радіо "Море";

  • на частоті "Радіо НВ" 99,8 МГц немає сигналу;

  • радіо "Культура" чутно тільки у 2 населених пунктах з 20, а в 17 населених пунктах зі списку моніторингу звучить російське радіо "Крим";

  • на частоті 106,4 МГц замість радіо "Промінь" в 19 населених пунктах звучить підконтрольне окупаційній владі радіо "Ватан Седасы". В одному населеному пункті - немає сигналу.

Нагадаємо, десять провайдерів в окупованому Криму повністю блокують 12 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Крім цього, 28 сайтів заблоковані частково.

 
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12 05 2019 12:43
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