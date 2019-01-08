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Правозахисники вимагають розслідувати дії омбудсмена Денісової

Верховну Раду IX скликання закликають створити тимчасову спеціальну комісію та підготувати висновок щодо наявності чи відсутності підстав для звільнення Денісової
Низка правозахисних організацій вимагають від правоохоронних органів провести розслідування щодо "співпраці" уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової із головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком.
Правозахисники вимагають розслідувати дії омбудсмена Денісової Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua

Правозахисники просять Денісову прокоментувати оприлюднені Національним антикорупційним бюро та Генеральною прокуратурою дані, які вказують на домовленості про призначення у ВККС "лояльної" людини за квотою омбудсмена, зазначається в заяві оприлюдненій на сайті "Центру громадянських свобод".

Крім того, Верховну Раду IX скликання закликають створити тимчасову спеціальну комісію та підготувати висновок щодо наявності чи відсутності підстав для звільнення Денісової з посади уповноваженого у зв’язку з порушенням присяги.

Під заявою підписалися:

  • ГО "Повернення до Дому";
  • "Донецький Меморіал";
  • "Крим-SOS";
  • Об’єднання родичів політв’язнів Кремля;
  • Українська Гельсінська спілка з прав людини;
  • Центр громадянських свобод;
  • Центр прав людини ZMINA;

  • Центр "Соціальна дія".

Нагадаємо, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

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