Правозахисники вимагають розслідувати дії омбудсмена Денісової
Правозахисники просять Денісову прокоментувати оприлюднені Національним антикорупційним бюро та Генеральною прокуратурою дані, які вказують на домовленості про призначення у ВККС "лояльної" людини за квотою омбудсмена, зазначається в заяві оприлюдненій на сайті "Центру громадянських свобод".
Крім того, Верховну Раду IX скликання закликають створити тимчасову спеціальну комісію та підготувати висновок щодо наявності чи відсутності підстав для звільнення Денісової з посади уповноваженого у зв’язку з порушенням присяги.
Під заявою підписалися:
- ГО "Повернення до Дому";
- "Донецький Меморіал";
- "Крим-SOS";
- Об’єднання родичів політв’язнів Кремля;
- Українська Гельсінська спілка з прав людини;
- Центр громадянських свобод;
- Центр прав людини ZMINA;
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Центр "Соціальна дія".
Нагадаємо, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.
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