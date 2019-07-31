ГПУ викликала на допит омбудсмена Денісову Адвоката припускає, що ГПУ ймовірно хоче допитати Денісову у справі Окружного адміністративного суду Києва

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua

"Вона отримала повістку про виклик до Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури для проведення слідчих дій у якості свідка", - зазначив Тарасов, повідомляє "Громадське". Адвоката припускає, що ГПУ ймовірно хоче допитати Денісову у справі Окружного адміністративного суду Києва. Водночас, на сайті Генпрокуратури наразі немає інформації про виклик Денісової на допит. Нагадаємо, що під офісом Денісової вимагають її відставки через "співпрацю" з Окружним адмінсудом

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