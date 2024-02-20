Україна повернула ще 11 дітей

Україні вдалося повернути 11 дітей на Батьківщину.

Про це сьогодні омбудсмен Дмитро Лубінець написав в Telegram-каналі.

"Додому вдалося повернути 11 українських дітей! Це 6 дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та 5 хлопчиків. Найменшій повернутій дитині — 2 роки, найстаршій - 16 років. Двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися", - йдеться в дописі.

Омбудсмен сказав, що з окупованих території за посередництва Держави Катар і за підтримки ЮНІСЕФ, а також сприяння в роботі ДПС вдалося повернути дітей.

"Це повернення, як і всі інші, відбулося у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA", - написав Лубінець.

За його словами, рідні дітей звернулися до нашої інституції, щоб повернути примусово переміщених і депортованих українців на Батьківщину.

Він додав, що доля дітей трагічна, адже усі вони вимушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних.

Деяких росія примусово паспортизувала та навіть знайшла їм "опікунів", але тепер маленькі українці вдома.

"Наше завдання не тільки подбати про логістичний, безпековий та інші напрямки повернення, але й надалі забезпечити отримання дітьми психологічної, гуманітарної допомоги, залучаючи до цього партнерів. Ми продовжимо працювати, щоб повернути додому викрадених росіянами українських дітей та сприяти возз’єднанню родин!", - заявив омбудсмен.

За цей місяць це вже друге повернення українських дітей на Батьківщину. Так, 5 лютого Україна повернула двох дітей з окупації.