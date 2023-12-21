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Празького стрільця надихнула школярка з російського Брянська – поліція

21 грудня 2023, 21:15
Празького стрільця надихнула школярка з російського Брянська – поліція
Фото: rivate-prague-guide.com
За даними поліції, спільників студента не було.

Щонайменше 15 людей загинули і 24 поранені в результаті масового розстрілу, який влаштував студент Карлового університету у Празі.

Про це пише Novinky.cz із посиланням на начальника поліції Чехії.

 24-річний стрілець вчинив самогубство, коли в нього почали стріляти поліцейські. За версією мера міста, він вів вогонь із даху університету, потім вистрілив у себе і впав вниз.

Поліція перевіряє повідомлення студента в мережі, з яких випливає, що його надихнула нещодавня стрілянина в російському Брянську, під час якої чотирнадцятирічна старшокласниця відкрила вогонь на уроці біології, вбивши двох людей і поранивши п'ять.

Громадян України немає серед загиблих чи поранених унаслідок стрілянини в столиці Чехії Празі.

"За інформацією чеської поліції, станом на зараз українців немає серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі", – повідомив Радіо Свобода речник МВС України Олег Ніколенко.

Із Праги повідомляють про зростання числа загиблих – агенції Reuters і France-Presse пишуть про щонайменше 15 загиблих.

"Понад 15 людей загинули і щонайменше 24 були поранені", – сказав журналістам начальник поліції Праги Мартін Вондрашек.

Нагадаємо, 21 грудня у центрі Праги сталася стрілянина  у корпусі факультету мистецтв Карлового університету.

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