Празького стрільця надихнула школярка з російського Брянська – поліція

За даними поліції, спільників студента не було.

Щонайменше 15 людей загинули і 24 поранені в результаті масового розстрілу, який влаштував студент Карлового університету у Празі.



Про це пише Novinky.cz із посиланням на начальника поліції Чехії.

24-річний стрілець вчинив самогубство, коли в нього почали стріляти поліцейські. За версією мера міста, він вів вогонь із даху університету, потім вистрілив у себе і впав вниз.

Поліція перевіряє повідомлення студента в мережі, з яких випливає, що його надихнула нещодавня стрілянина в російському Брянську, під час якої чотирнадцятирічна старшокласниця відкрила вогонь на уроці біології, вбивши двох людей і поранивши п'ять.

Громадян України немає серед загиблих чи поранених унаслідок стрілянини в столиці Чехії Празі.

"За інформацією чеської поліції, станом на зараз українців немає серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі", – повідомив Радіо Свобода речник МВС України Олег Ніколенко.

Із Праги повідомляють про зростання числа загиблих – агенції Reuters і France-Presse пишуть про щонайменше 15 загиблих.

"Понад 15 людей загинули і щонайменше 24 були поранені", – сказав журналістам начальник поліції Праги Мартін Вондрашек.

Нагадаємо, 21 грудня у центрі Праги сталася стрілянина у корпусі факультету мистецтв Карлового університету.