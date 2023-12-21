Празького стрільця надихнула школярка з російського Брянська – поліція
Щонайменше 15 людей загинули і 24 поранені в результаті масового розстрілу, який влаштував студент Карлового університету у Празі.
Про це пише Novinky.cz із посиланням на начальника поліції Чехії.
24-річний стрілець вчинив самогубство, коли в нього почали стріляти поліцейські. За версією мера міста, він вів вогонь із даху університету, потім вистрілив у себе і впав вниз.
Поліція перевіряє повідомлення студента в мережі, з яких випливає, що його надихнула нещодавня стрілянина в російському Брянську, під час якої чотирнадцятирічна старшокласниця відкрила вогонь на уроці біології, вбивши двох людей і поранивши п'ять.
Громадян України немає серед загиблих чи поранених унаслідок стрілянини в столиці Чехії Празі.
"За інформацією чеської поліції, станом на зараз українців немає серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі", – повідомив Радіо Свобода речник МВС України Олег Ніколенко.
Із Праги повідомляють про зростання числа загиблих – агенції Reuters і France-Presse пишуть про щонайменше 15 загиблих.
"Понад 15 людей загинули і щонайменше 24 були поранені", – сказав журналістам начальник поліції Праги Мартін Вондрашек.
Нагадаємо, 21 грудня у центрі Праги сталася стрілянина у корпусі факультету мистецтв Карлового університету.