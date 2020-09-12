Представник України обраний главою бюджетного комітету Постійного арбітражного суду в Гаазі
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України, пише "Європейська правда".
"Посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова обрали на посаду голови Бюджетного комітету Постійного арбітражного суду в 2021", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства в Facebook у вівторок ввечері.
Постійний арбітражний суд - найстаріша організація в світі для мирного вирішення спорів зі штаб-квартирою в Гаазі, зазначили в МЗС.
У 2019 під егідою Постійного арбітражного суду розглядалося близько 200 міждержавних, комерційних і інвестиційних суперечок.
Бюджетний комітет відповідає за фінансову політику і бюджетні аспекти роботи суду.
Україна висловила готовність до співпраці з іншими керівними органами суду з метою просування інституту мирного вирішення спорів.
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