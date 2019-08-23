Посли країн G7 підтвердили готовність допомагати Україні
"З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ", - зазначили посли держав G7 у Twitter.
"Група семи", або G7, є неформальним об'єднанням Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії, Канади, а також Європейського Союзу.
Ці найбільші економічно розвинені світові держави складають 50% глобальної економіки, поділяють спільні цінності свободи і демократії, мають колективне прагнення розв'язувати найголовніші проблеми світу.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борісом Джонсоном, в якій подякував за відмову повертати Росію в G7.
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