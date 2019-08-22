Зеленський подякував Джонсону за відмову повертати Росію в G7

Президент Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борісом Джонсоном.

Зеленський подякував Джонсону за підтримку України у світлі нещодавніх заяв про можливість повернення Росії у "Велику сімку". Сторони відзначили, що відновлення членства РФ неможливе, поки вона систематично порушує норми міжнародного права і підриває європейську і світову безпеку, повідомляє пресслужба президента.

"Співрозмовники погодилися, що в умовах агресії РФ в Україні, окупації Криму та невиконання Росією Мінських домовленостей неможливо вести мову про повернення РФ на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми", - йдеться в комюніке.

Джонсон пообіцяв, що 24-26 серпня повторить свою позицію під час саміту "Сімки".

Британський прем'єр запросив президента України відвідати Лондон з офіційним візитом і привітав з Днем Незалежності.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ Росії висміяли заяву українського президента Володимира Зеленського про можливість повернення РФ у "Велику сімку". У свою чергу, Зеленський вважає, що повернення Росії до "Великої вісімки" можливе лише за умови повернення Україні анексованого Криму, припинення війни на Донбасі та звільнення українських політв’язнів і моряків.