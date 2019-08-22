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У МЗС Росії висміяли заяву Зеленського про G8: "вам підсунули безглуздий набір букв"

Спікерка російського МЗС заявила, що від президента України "очікують сигналів"
У Міністерстві закордонних справ Росії висміяли заяву українського президента Володимира Зеленського про можливість повернення РФ у "Велику сімку".
У МЗС Росії висміяли заяву Зеленського про G8: "вам підсунули безглуздий набір букв" Фото: EPA/UPG

"Президент України Володимир Зеленський прокоментував у своєму фейсбуці можливість повернення Росії в G8, висловивши думку, що це стане можливим тільки після "повернення" Криму і припинення конфлікту на Донбасі. Зеленський заявив, що подібні кроки Москви, як і звільнення громадян України, які перебувають у російських в'язницях і СІЗО, стануть "справжнім серйозним сигналом світу про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії". Шановний пане президенте України, Вам підсунули безглуздий набір букв", - написала Захарова, повідомляє LB.ua.

Спікерка російського МЗС заявила, що від Зеленського "очікують сигналів", і не в соцмережах, а в реальності.

Захарова також написала кілька пунктів "братнього лікнепу" для президента України про дипломатію та порядок денний G7.

"Буду Вас по-братськи періодично консультувати, доки Ви не укомплектували МЗС України. А то якось ніяково навіть: начебто, знову ж по-братськи, хотіли нас потролити, а вийшло, як завжди, хоча і по-братськи", - додала вона.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до "Великої вісімки" можливе лише за умови повернення Україні анексованого Криму, припинення війни на Донбасі та звільнення українських політв’язнів і моряків.

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