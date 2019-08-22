Зеленський розповів, за яких умов можливе повернення Росії до G8
Президент наголосив, що з березня 2014 року, після призупинення участі Росії в G8, донині нічого не змінилося.
"Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни. Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в’язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії", - зазначив Зеленський на своїй сторінці у Facebook.
Він додав, що вдячний країнам, які "послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вранці 7 липня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну через загибель українських військових після оголошеного режиму перемир'я 21 липня.
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