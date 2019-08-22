Зеленський розповів, за яких умов можливе повернення Росії до G8

"Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни. Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в’язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до "Великої вісімки" можливе лише за умови повернення Україні анексованого Криму, припинення війни на Донбасі та звільнення українських політв’язнів і моряків.

Президент наголосив, що з березня 2014 року, після призупинення участі Росії в G8, донині нічого не змінилося.

"Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни. Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в’язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії", - зазначив Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що вдячний країнам, які "послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вранці 7 липня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну через загибель українських військових після оголошеного режиму перемир'я 21 липня.