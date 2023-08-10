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Представник Вселенського Патріарха прибув в Україну

10 серпня 2023, 17:06
Представник Вселенського Патріарха прибув в Україну
Pomisna.info
Митрополит Еммануїл прибув в Україну та засвідчив незмінну підтримку українцям, висловив готовність до реалізації гуманітарного виміру української Формули миру.

Про це повідомляє ПЦУ.

В Михайлівському монастирі відбулась зустріч предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія та представника Вселенського Патріарха, митрополита Халкідонського Еммануїла. 

"З благословення Його Всесвятості нашого Патріарха Варфоломія я прибув до Києва, щоби засвідчити незмінну підтримку матері-церкви героїчному народу України, який протистоїть несправедливій і жорстокій російській агресії. Під час візиту його високоповажності пана Президента України Володимира Зеленського до Вселенського Патріархату місяць тому обговорювався гуманітарний вимір імплементації запропонованої Україною Формули миру, а також інші гуманітарні ініціативи. Було домовлено, що ми продовжимо працю в цьому напрямку. Тож на запрошення Президента України я прибув також для виконання цієї важливої місії", – сказав митрополит Еммануїл.

Під час зустрічі відбулася "тепла і плідна телефонна розмова" між Вселенським Патріархом Варфоломієм і митрополитом Епіфанієм.

Митрополит Еммануїл відправив літію за душі спочилих захисників України і мирних мешканців, вбитих внаслідок війни біля Стіни пам’яті Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Епіфаній та Еммануїл відвідали Києво-Печерську лавру, де тамтешній намісник архімандрит Авраамій розповів гостю про Успенський собор і про поточний стан життя обителі, "яка поступово звільняться від ярма "русского міра".

Вселенський ПатріархУкраїнаМитрополит Еммануїл

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