Представник Зеленського заявив, що Україна "передала" один з блоків Хмельницької АЕС Польщі

"Це ніяка не євроінтеграція, це робота лінії лише в одну сторону - у Польщу"

Представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що Міністерство енергетики видало наказ, яким один з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції фактично виводиться з енергосистеми України та почне працювати виключно на експорт до Польщі.

Про це Герус повідомив у Facebook, прикріпивши фото наказу Міненергетики, інформує "Громадське".

За його словами, передача енергоблоку до енергосистеми Польщі відбувається під приводом реалізації проєкт "Енергетичний міст", який має на меті інтегрувати енергосистеми України та ЄС.

"Це ніяка не євроінтеграція, це робота лінії лише в одну сторону - у Польщу. На сьогодні у нас вже стрімко виросла ціна, сьогодні вже виникають дефіцити електроенергії - на ринку на добу наперед такі дефіцити складають 5%-30%, на внутрішньодобовому ринку взагалі немає пропозиції е/е. Україна все більше стає імпортувати е/е із Словаччини та Білорусі", - повідомив Герус.

Він додав, що у разі виведення енергоблоку Хмельницької АЕС з енергосистеми України ціна на електрику для українських споживачів може зрости.

Питання щодо "передачі" енергоблоку Хмельницької АЕС Герус піднімав під час засідання уряду 14 серпня. Тоді у відповідь на заяву Геруса міністр енергетики Ігор Насалик відповів, що ніякої передачі енергоблоку Польщі не відбувається і ніякого наказу він не підписував, оскільки був у відпустці.

"Підсумовуючи, цього "Енергетичного мосту» не буде. Якщо якийсь бізнес хоче продавати е/е у Європу, то не варто паразитувати на державних об’єктах, а варто спочатку збудувати новий об’єкт генерації, а потім з нього експортувати електроенергію - саме у такій послідовності", - додав Герус.

Нагадаємо, що до 2020 року Україна має зменшити обсяги кінцевого енергоспоживання на 20%.