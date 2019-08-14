Україна має зменшити енергоспоживання на 20% до 2020 року, - уряд

До 2030 року енергоспоживання в Україні має скоротитися на 30%

До 2020 року Україна має зменшити обсяги кінцевого енергоспоживання на 20%.

Про це свідчить затверджена Кабінетом міністрів України національна ціль з енергоефективності, повідомляє прес-служба уряду.

Зазначена ціль відповідає енергетичним директивам ЄС те передбачає, що до початку 2020 року обсяги кінцевого енергоспоживання в країні мають суттєво скоротитися.

"Так, енергоспоживання первинної енергії в Україні у 2020 має не перевищувати 101,3 тисячі тонн нафтового еквіваленту, а кінцеве - 55,5 тисячі тонн. Зменшення енергоспоживання - це наше зобов’язання, яке імплементує Україну в європейський простір і наближає до енергонезалежності", - повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, коментуючи ухвалену урядову постанову.

За його словами, до 2030 року енергоспоживання в Україні має скоротитися на 30%.

Водночас, в уряді не зазначають, яким чином там планують скоротити обсяги споживання енергії настільки суттєво за дещо більше, ніж 4 місяці до початку 2020 року.

Нагадаємо, запровадження податкової пільги та скасування податку на додану вартість для імпортного обладнання, що використовується при будівництві сонячних та вітрових електростанцій, коштує українському бюджету 400 мільйонів гривень щомісяця.

Зокрема, план з надходження ПДВ від імпортних товарів від початку 2019 року було виконано на 88,8%. Тобто, бюджет недоотримав 11,2% запланованих доходів від ПДВ або 20,5 мільярда гривень.

Станом на початок квітня 2019 року домашні сонячні електростанції встановили 8850 українських сімей.