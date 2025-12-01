Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина виділила Україні додаткові €170 млн для зміцнення енергетичної інфраструктури

01 грудня 2025, 10:19
У неділю, 30 листопада, Свириденко провела зустріч із послом Німеччини Гайко Томсом.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про те, що Німеччина виділила додаткові кошти на зміцнення інфраструктури України цієї зими.

Про це вона повідомила у соцмережах.

Вона подякувала Німеччині за внесок в Український енергетичний фонд, а також зазначила, що країна додатково виділила допомогу сумою у 170 млн для зміцнення енергетичної інфраструктури цієї зими. 

"Німецькі системи ППО виявилися дуже ефективними у перехопленні російських ракет під час нещодавніх російських атак", – наголосила Свириденко.

Також вона зазначила, що під час зустрічі із Томсом вони обговорили поточні кроки українського уряду з оновлення управління державними підприємствами енергетичного та оборонного секторів. 

Свириденко запросила Німеччину взяти участь у цьому процесі, зокрема надати експертні рекомендації.

"Напередодні українсько-німецького бізнес-форуму ми зосередилися на посиленні співробітництва між урядами двох країн та обговорили підготовку відповідних угод для забезпечення безпечного та надійного доступу німецьких компаній до українського ринку", – підсумувала прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, німецький парламент, Бундестаг, у п’ятницю, 28 листопада, затвердив федеральний бюджет на 2026 рік, у якому передбачено безпрецедентний обсяг підтримки для України.

